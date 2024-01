Capo della Cia: 'Abbandonare Kiev sarebbe un autogol storico per Usa'

"Per gli Usa abbandonare il conflitto in Ucraina in questo momento cruciale e tagliare il sostegno a Kiev sarebbe un autogol di proporzioni storiche": lo afferma il capo della Cia William Burns in un saggio per Foreign Affairs. "La chiave del successo - scrive - sta nel preservare gli aiuti occidentali a Kiev. Rappresentando meno del 5% del bilancio della difesa Usa, è un investimento relativamente modesto con significativi ritorni geopolitici per gli Usa e notevoli ritorni per l'industria americana. Mantenere il flusso di armi metterà l'Ucraina in una posizione più forte se emergesse un'opportunità per negoziati seri".

"Sebbene la presa repressiva di Putin non sembri destinata a indebolirsi presto, la sua guerra in Ucraina sta silenziosamente corrodendo il suo potere in patria": lo afferma Burns nel saggio, citando come esempio la fallita rivolta lo scorso giugno dal leader mercenario Yevgeny Prigozhin. "Per un leader che si è faticosamente costruito la reputazione di arbitro dell'ordine - sottolinea Burns - Putin sembrava distaccato e indeciso mentre gli ammutinati disordinati di Prigozhin si facevano strada verso Mosca. Per molti esponenti dell'élite russa, la questione non era tanto se l'imperatore non avesse vestiti, quanto perché impiegasse così tanto tempo a vestirsi. Ultimo apostolo della vendetta, Putin alla fine saldò i conti con Prigozhin, che rimase ucciso in un sospetto incidente aereo due mesi esatti dopo aver iniziato la sua ribellione. Ma la critica tagliente di Prigozhin alle bugie e agli errori di valutazione militare alla base della guerra di Putin, e alla corruzione al centro del sistema politico russo, non scomparirà presto".

"Putin potrebbe brandire nuovamente la minaccia nucleare e sarebbe sciocco ignorare del tutto i rischi di un'escalation. Ma sarebbe altrettanto insensato lasciarsi intimidire inutilmente da essi", aggiunge Burns, sottolineando che la guerra di Putin a Kiev sia "già stata un fallimento per la Russia su molti livelli".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA