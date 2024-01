Al via blocchi attorno a Parigi, due autostrade chiuse

I blocchi stradali su diverse autostrade che portano a Parigi sono cominciati, come minacciato dai sindacati degli agricoltori, attorno alle 14. E' bloccata da trattori la A13 dalla Normandia, così come la A4 che arriva dall'est.

Un consiglio dei ministri urgente, ristretto, si riunirà alle 15:15 all'Eliseo, attorno al presidente Emmanuel Macron, per fare il punto della situazione. Sul terreno sono schierati 15.000 fra poliziotti e gendarmi per evitare il blocco di aeroporti e mercati generali.



'In Spagna persi 12 miliardi al giorno per proteste in Francia'

La Confederazione spagnola di trasporti merci (Cetm) ha stimato in 12 miliardi di euro al giorno le perdite provocate dalle proteste degli agricoltori francesi, con i blocchi stradali che hanno paralizzato la circolazione di merci.

Cetm denuncia in una nota i danni che subiscono gli autotrasportatori spagnoli e allo stesso tempo afferma "di non avere alcuna notizia delle azioni portate avanti dall'esecutivo" nazionale per tutelare gli interessi della categoria. Il riferimento è alle affermazioni di oggi del ministro di Agricoltura, pesca e alimentazione, Luis Planas, che ha assicurato: "Stiamo lavorando perché la situazione si risolva, per noi è prioritario appoggiare i nostri autotrasportatori", ha detto ripreso da Rtve.

La confederazione denuncia, inoltre, che il governo francese sta reclamando ai trasportatori spagnoli, che sono stati attaccati in picchetti e blocchi stradali, un pagamento associato ai servizi di pulizia realizzati sulle autostrade francesi. Per cui sollecita l'intervento del ministro Planas presso la Commissione europea e il governo di Parigi, perché "sia garantita la libera circolazione delle merci".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA