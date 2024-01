Zelensky, 'ogni nuova generazione deve conoscere l'Olocausto'

"Oggi il mondo commemora i milioni di vittime dell'Olocausto. Il crimine nazista che non sarà mai dimenticato. Il disastro provocato dall'uomo che ha causato la morte di milioni di persone innocenti. Sei milioni di ebrei furono uccisi. Ogni nuova generazione deve conoscere la verità sull'Olocausto. La vita umana deve rimanere il valore più alto per tutte le nazioni del mondo". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"È importante anche ricordare l'eroismo di coloro che, pur non sapendo se il bene avrebbe trionfato sul male, conservarono la bontà nel loro cuore e salvarono la vita ad altre persone.

Sfortunatamente, non conosciamo tutte queste storie di salvezza; molti nomi dei Giusti e dei salvatori restano sconosciuti. Ma ogni nome conosciuto deve essere preservato indefinitamente.

Perché l'umanità ricordi sempre che, anche nei momenti più bui, vale la pena credere e aiutare la luce a trionfare. Memoria eterna a tutte le vittime dell'Olocausto", ha concluso.



