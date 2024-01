La Florida si appresta a lanciare una stretta sui social media. La Camera ha approvato un provvedimento che li vieta ai minori di 16 anni.

L'iniziativa passa ora al Senato e se approvata farà arrivare sul tavolo del governatore Ron DeSantis una delle norme più stringenti d'America sui social media.

Non è chiaro come un eventuale divieto sarà attuato e come saranno effettuati i controlli.







