Rivolta dei trattori, previsti 5 blocchi intorno a Parigi

La sezione dell'Ile-de-France del sindacato francese Fdsea annuncia ''cinque blocchi'' intorno a Parigi a partire dal primo pomeriggio di oggi, nel quadro delle proteste degli agricoltori che scuotono la Francia. In particolare, il sindacato annuncia blocchi stradali all'altezza di cinque pedaggi stradali, in direzione Parigi, a partire dalle ore 14:00. L'organizzazione, in coordinamento con la sezione locale del sindacato 'Jeunes agriculteurs', aveva già evocato ieri un possibile ''blocco'' della capitale di Francia.

Cresce di giorno in giorno la mobilitazione degli agricoltori che - dalle regioni in cui ha preso le mosse, quelle del sud-ovest - è ormai alle porte di Parigi. I trattori hanno bloccato questa mattina l'autostrada A1, a nord della capitale, nel dipartimento dell'Oise, mentre la Coordination Rurale, uno dei sindacati in rivolta, afferma di avere nel mirino "il mercato di Rungis", i mercati generali alle porte di Parigi che potrebbero essere bloccati. Le azioni si moltiplicano su tutto il territorio, con nuovi blocchi filtranti dalla Normandia (nord) a Perpignano (sud). Bloccate alcune arterie di grande scorrimento attorno a Lione, nel centro del Paese.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA