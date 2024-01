Kiev, solo 5 cadaveri dell'aereo russo caduto in obitorio

L'Ucraina afferma di avere informazioni secondo cui solo cinque cadaveri sono stati consegnati dal luogo dell'incidente dell'aereo russo caduto a Belgorod al vicino obitorio. Lo ha detto alla Cnn un funzionario dell'intelligence militare ucraina, mettendo in dubbio l'affermazione di Mosca secondo cui decine di prigionieri di guerra ucraini sarebbero stati uccisi nell'incidente. Mosca e Kiev hanno fornito resoconti contrastanti su come l'Ilyushin Il-76 sia stato abbattuto mercoledì: Mosca afferma che l'aereo trasportava prigionieri di guerra ucraini, mentre Kiev afferma che trasportava missili russi da utilizzare in attacchi.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA