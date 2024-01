Attal annuncia 10 misure immediate per gli agricoltori, i trattori si ritirano dalle città

La protesta degli agricoltori in Francia raccoglie i suoi frutti. Nel pomeriggio è il premier Gabriel Attal ad annunciare "10 misure immediate" per placare la rabbia dei 72mila agricoltori scesi in strada, spingendo così i trattori a ritirarsi dalle città.

"Prendo una decisione molto chiara: semplificare drasticamente le nostre misure e le nostre norme quando non sono chiare", ha detto Attal, annunciando ''dieci misure immediate di semplificazione" per rispondere alle proteste degli agricoltori.

Rivolgendosi al mondo agricolo in occasione della sua missione a Montastruc-de-Salies, nel dipartimento di Haute-Garonne (80 km a sud-est di Tolosa), Attal ha annunciato, tra l'altro, di voler porre fine ''all'aumento del gasolio non stradale'' destinato all'agricoltura.

Ha anche annunciato l'avvio di "un mese della semplificazione durante le tre prossime settimane''. "I prefetti - ha precisato il neo-premier di 34 anni chiamato a placare le proteste degli agricoltori - riuniranno gli agricoltori per vedere ciò che si può semplificare. Al livello del governo, vedremo cosa poter semplificare, con l'obiettivo di un progetto di legge sull'orientamento agricolo".

"Per dimostrarvelo, già da oggi - ha poi assicurato Attal - ho deciso 10 misure immediate di semplificazione". Il fedelissimo di Emmanuel Macron ha evocato, tra l'altro, procedure più facili per la pulizia dei corsi d'acqua agricoli e sui termini di ricorso giudiziario. Ha poi garantito che il governo di Parigi ''pronuncerà tre sanzioni molto pesanti'' contro le aziende che violano le cosiddette 'leggi Egalim' a protezione del reddito degli agricoltori, nell'ambito delle complesse trattative con il mondo dell'industria e della grande distribuzione. "L'obiettivo - ha detto - è chiaro: far ripettare Egalim ovunque, senza eccezioni". Ha quindi annunciato un rafforzamento dei controlli e promesso di esercitare una ''pressione massima'' sui negoziati in corso tra tutti gli attori. Ha poi voluto ribadire che ''la Francia si oppone in modo molto chiaro'' alla firma dell'accordo commerciale Ue-Mercosur.

Attal ha anche annunciato un ''aiuto d'urgenza'' di 50 milioni di euro per rispondere alle difficoltà della filiera bio

Dopo gli annunci del premier, i manifestanti hanno iniziato a ritirare i blocchi dei trattori in diverse città di Francia, come Bordeaux, Montpellier o Lione. ''L'indicazione ufficiale è di rientrare a casa'', ha dichiarato alla France Presse un portavoce del sindacato Fnsea dell'Hérault, la regione di Montpellier, nel sud del Paese, mentre ancora si attende la reazione del sindacato al livello nazionale.

