Droni ucraini nel sud della Russia, in fiamme una raffineria di petrolio

Nuovi attacchi russi nella notte sull'Ucraina. Quattro persone sono rimaste ferite ieri sera in un attacco russo sul villaggio ucraino di Rohan, nella regione nordorientale di Kharkiv. Lo rendono noto le autorità locali, citate dai media di Kiev. E droni russi hanno colpito due volte stanotte la città ucraina meridionale di Odessa. Lo riferisce il governatore regionale Oleh Kiper, citato dai media locali. Si registrano almeno sei feriti. Secondo quanto reso noto da Kiev, le forze russe hanno lanciato nella notte 14 droni kamikaze sull'Ucraina, 11 dei quali sono stati abbattuti dalle difese aeree di Kiev.

Sempre nella notte, un incendio è scoppiato in una raffineria petrolifera della città di Tuapse, nella regione russa meridionale di Krasnodar. Lo rendono noto i media locali, secondo i quali i residenti hanno riferito di aver visto diversi droni sorvolare la zona. E i servizi segreti ucraini, la Sbu, hanno rivendicato di aver attaccato nella notte la struttura. Lo riporta Rbc Ukraine. Secondo fonti della Sbu, i droni hanno attaccato la raffineria russa e dopo due potenti esplosioni è scoppiato un incendio su larga scala

Mosca accusa Kiev: 'L'abbattimento dell'aereo con i prigionieri un atto mostruoso'

L'abbattimento dell'aereo russo Ilyushin che trasportava prigionieri ucraini destinati ad essere scambiati con soldati russi, di cui Mosca accusa Kiev, è stato "un atto mostruoso che non può essere compreso". Lo ha detto il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, citato dall'agenzia Interfax. "Nessuno può dire" se gli scambi di prigionieri tra russi e ucraini continueranno, ha avvertito Peskov. "Il fatto che gli ucraini abbiano ucciso i loro prigionieri, i loro cittadini, che dovevano essere a casa letteralmente in un giorno, è ovviamente un atto mostruoso e nessuno può dire quale impatto ciò avrà sulle prospettive di continuare questo processo", ha detto Peskov, riferendosi appunto agli scambi di prigionieri.

Se Volodymyr Zelensky si riferisce a "una inchiesta internazionale sulle azioni criminali del regime di Kiev, sicuramente ce n'è bisogno", ha poi detto Peskov, commentando la richiesta del presidente ucraino sull'abbattimento ieri dell'aereo russo Ilyushin-76, che secondo Mosca è stato colpito da missili delle forze di Kiev mentre portava 65 prigionieri ucraini ad uno scambio con prigionieri russi. Lo riferisce l'agenzia Interfax.

Intanto, sono state trovate e risultano "in buone condizioni tecniche", entrambe le scatole nere dell'aereo russo Ilyushin-76 precipitato ieri nella regione di Belgorod e che secondo Mosca è stato abbattuto dalle forze di Kiev mentre trasportava 65 prigionieri ucraini ad uno scambio con soldati russi. Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti citando i servizi d'emergenza.

Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha aperto un'indagine penale sullo schianto dell'aereo russo Il-76 nella regione di Belgorod. Lo ha riferito la Sbu a Rrb-Ucraina. L'indagine è condotta ai sensi dell'articolo 438 del codice penale ucraino (violazione delle leggi e dei costumi dell'Ucraina). E Il commissario ucraino per i diritti umani, Dmytro Lubinets, ha chiesto che l'Onu e la Croce Rossa abbiano accesso al luogo in cui ieri si è schiantato l'aereo militare russo. "Chiederò che i rappresentanti di queste organizzazioni si uniscano all'ispezione dei siti", nella regione russa di Belgorod, ha affermato Lubinets, aggiungendo di aver contattato l'Onu e il Comitato internazionale della Croce Rossa per sapere se fossero a conoscenza di un trasferimento di prigionieri da parte della Russia. Tuttavia, Lubinets si è detto "convinto" che "nessuno potrà vedere il sito".

Fonti militari a Franceinfo, aereo russo abbattuto da missili Patriot

L'aereo russo Ilyushin abbattuto nella regione di Belgorod, in Russia, molto vicino al confine ucraino, è stato colpito da una batteria di difesa aerea Patriot di fabbricazione americana, in dotazione all'esercito ucraino. Lo sostiene una fonte militare francese su Franceinfo.

Intanto, dai servizi segreti militari di Kiev, citati dall'agenzia Unian, arriva il dubbio che sul velivolo potrebbero esserci stati sia missili che prigionieri ucraini. Mosca sostiene che a bordo vi fossero 65 prigionieri di guerra ucraini che si apprestavano a essere liberati, mentre Kiev afferma che l'aereo trasportasse missili balistici, di quelli che bombardano quotidianamente il territorio ucraino.

"Potrebbero esserci missili tipo S-300 a bordo, così come missili e persone allo stesso tempo. Stiamo parlando di un grande aereo militare. È stato caricato solo per un terzo, in base alle parole degli stessi russi. (...) Allo stesso tempo c'erano anche altri aerei militari Antonov An-26 e An-72, nella zona" dove c'è stato l'abbattimento: circostanze che meritano un'indagine approfondita, ha affermato Andriy Yusov, rappresentante della direzione principale del Gur.

Yusov ha ricordato che "secondo le norme del diritto internazionale, lo Stato che detiene i prigionieri di guerra è responsabile della loro sicurezza, compreso il trasporto per lo scambio", aggiungendo che al riguardo l'Ucraina "ha adempiuto a tutte le condizioni e obblighi".

Il Cremlino: 'Una guerra con la Nato? Gli europei cercano sempre un nemico esterno'

Gli allarmi di vari alti ufficiali europei su una prossima guerra con la Russia sono dovuti al fatto che "gli europei tendono sempre a cercare un nemico esterno nei momenti difficili, e per loro, ovviamente, noi siamo il più antico nemico esterno". Lo ha detto oggi il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov. Dopo analoghe affermazioni di ufficiali della Nato, ieri era stato il capo di stato maggiore britannico Patrick Sanders ad affermare che i suoi concittadini "potrebbero essere chiamati" in un futuro non lontano a combattere contro la Russia.

Secondo Peskov, citato dall'agenzia Interfax, i Paesi europei hanno bisogno di un nemico esterno per "distrarre l'attenzione dei cittadini" dai problemi economici che si trovano ad affrontare. Quanto all'esercitazione avviata in questi giorni dalla Nato con la partecipazione di 90 mila soldati, la più vasta dai tempi della Guerra Fredda, Peskov ha detto che mira ad intimidire la Russia. "Questo dimostra - ha aggiunto il portavoce - che la Russia aveva ragione quando, ancora prima dell'avvio dell'operazione militare speciale (in Ucraina), il presidente Putin parlava delle nostre profonde preoccupazioni per la nostra sicurezza durante lo strisciante processo per portare le infrastrutture della Nato vicino ai nostri confini".

Critiche a vertici militari e a Putin, nazionalista russo Girkin condannato a quattro anni reclusione

Il nazionalista russo Igor Girkin (detto Strelkov, il fuciliere), ex comandante delle milizie separatiste nella regione ucraina di Donetsk, è stato condannato a 4 anni di reclusione da una Corte di Mosca perché giudicato colpevole di "incitamento all'estremismo". Lo riferisce l'agenzia Ria Novosti. Girkin, un ex colonnello dei servizi di sicurezza russi Fsb, è un convinto sostenitore dell'operazione militare in Ucraina, ma non ha risparmiato critiche ai vertici militari e allo stesso presidente Vladimir Putin per la sua conduzione.

Nel 2022 Girkin è stato anche condannato all'ergastolo in contumacia da una Corte olandese per giudicato coinvolto nell'abbattimento nel 2014 di un aereo malese con 298 persone a bordo nel Donbass mentre era in volo da Amsterdam a Kuala Lumpur.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA