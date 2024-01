Salvataggio riuscito in Messico per la giraffa Benito

E' andata a buon fine l'operazione 'Salvate Benito', lanciata nei giorni scorsi per trasferire una giraffa in cattive condizioni di salute a causa di condizioni meteorologiche inclementi dallo zoo di Ciudad Juárez all'Africam Safari di Puebla.

Il via libera alla partenza è stato dato da un giudice, visto che la giraffa aveva fra l'altro sofferto moltissimo per l'arrivo di una eccezionale ondata di gelo artico che, secondo i membri del comitato, "aveva congelato perfino le ciglia e la saliva dell'animale".

Grazie alla mobilitazione di animalisti e ambientalisti, e ad un atteggiamento positivo delle autorità messicane, riferisce il quotidiano El Universal, domenica Benito è stato caricato su un autocarro adattato alle esigenze del trasferimento, per un viaggio a tappe di 2.000 chilometri durato circa 30 ore.

Tre speciali equipe hanno accompagnato il viaggio, controllando ogni due o tre ore lo stato di salute della giraffa, permettendole fra l'altro di bere e rifocillarsi adeguatamente.

Lo spostamento è stato seguito anche dai media e dalla Foro Tv che ha inviato immagini dell'operazione fino all'arrivo nel cuore della notte nell'Africam Safari, a 17 chilometri dalla città di Puebla, dove Benito ha fatto conoscenza con le altre giraffe residenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA