Usa 2024: sondaggio, Trump a +18% in New Hampshire

Donald Trump aumenta il vantaggio in New Hampshire alla vigilia delle primarie repubblicane.

Secondo un sondaggio di Washington Post e Monmouth University completato prima del ritiro di Ron DeSantis, l'ex presidente americano è al 52% tra i potenziali elettori e l'unica sfidante rimasta, Nikki Haley, è al 34%. Nella proiezione il governatore della Florida era all'8%, e il Wp spiega che se i sostenitori di DeSantis vengono assegnati in base alla loro seconda scelta, il sostegno di Trump aumenta di 4 punti mentre quello di Haley di 2 punti, portando quindi il vantaggio del tycoon sulla rivale a +20%.



