Haley in New Hampshire: 'Da Trump solo bugie, immaginate cosa farà se sarà rieletto'

"Donald Trump non fa che mentire sul mio conto, immaginate cosa potrà fare se sarà rieletto presidente". Lo ha detto Nikki Haley ad un comizio a Franklin, in New Hampshire, ribadendo che le primarie di domani nello Stato sono "una corsa a due" dopo il ritiro di Ron DeSantis. Parlando ad una folla di suoi sostenitori, tra i quali molti indipendenti ed indecisi, l'ex governatrice ha sottolineato di essere "il leader di nuova generazione di cui gli Usa hanno bisogno". "Voglio rendere l'America un Paese di cui essere di nuovo fieri", ha dichiarato, accusando Trump di aver creato un debito pubblico di tre miliardi di dollari.

Trump chiede di deporre in caso Carroll dopo primarie di domani

La difesa di Donald Trump ha chiesto se la testimonianza dell'ex presidente nel caso Carroll a Ny può essere posticipata a dopo le primarie di domani in New Hampshire. Il giudice non ha ancora preso una decisione. Sulla prosecuzione del processo comunque incombe anche il rischio di un contagio Covid: la corte sta attendendo l'esito di un test dei giurati, dopo che uno di loro è tornato a casa per indisposizione. Anche uno dei legali del tycoon non stava bene dopo essere stato a contatto con familiari positivi ma per ora è negativo al test. Intanto Trump ha sferrato l'ennesimo attacco alla sua accusatrice postando sul proprio social Truth una valanga di vecchi tweet della scrittrice in materia sessuale e stralci di sue interviste per demolirne la credibilità.

