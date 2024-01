Netanyahu contro Biden sulla sovranità palestinese a Gaza

"Israele deve mantenere il pieno controllo della sicurezza della Striscia per garantire che Gaza non rappresenti più una minaccia per Israele, e questo è in conflitto con la richiesta di sovranità palestinese". Questa - secondo l'ufficio di Netanyahu - la posizione ribadita da Benyamin Netanyahu nella conversazione di ieri con Joe Biden. Netanyahu - ha aggiunto l'ufficio riferendosi ai resoconti sul fatto che Netanyahu non si sia opposto alla soluzione dei 2 Stati - "ha ripetuto la sua posizione coerente da anni" annunciata anche in conferenza stampa il giorno prima del colloquio con Biden.

In attacco Israele ucciso capo Guardie iraniane in Siria

Il capo dell'intelligence in Siria delle Guardie rivoluzionarie, l'esercito ideologico iraniano, il suo vice e altri due iraniani sono stati uccisi in un attacco israeliano che ha preso di mira un edificio a Damasco, hanno riferito i media locali di Teheran. "In un attacco condotto dal regime sionista, il capo dell'intelligence dei Guardiani in Siria e il suo vice, così come altri due membri di questa forza, sono stati uccisi", ha dichiarato l'agenzia locale Mehr.



Sale a dieci il numero delle vittime dell'attacco israeliano a Damasco. "Il bilancio delle vittime è salito a 10 dopo il recupero dei corpi ancora intrappolati sotto le macerie", ha dichiarato all'Afp il capo dell'Osservatorio siriano per i diritti umani, Rami Abdel Rahman. Nell'attacco è morto anche il capo dell'intelligence delle Guardie rivoluzionarie iraniane in Siria e il suo vice.

Hamas, 'da Biden solo illusioni sullo Stato palestinese'

"Vendere l'illusione che Biden stia cercando di parlare dello Stato palestinese non inganna il nostro popolo". Lo ha detto il rappresentante di Hamas Izzat al-Richiq su Telegram respingendo così le affermazioni del presidente Usa su uno Stato palestinese. "Biden - ha aggiunto - è un partner a pieno titolo nella guerra del genocidio e il nostro popolo non si aspetta nulla di buono da lui".

Borrell, 'Israele ha finanziato Hamas per indebolire l'Anp'

"Hamas è stato finanziato dal governo israeliano nel tentativo di indebolire l'Autorità Palestinese". E' questo un passaggio del discorso che, nella giornata di ieri, l'Alto Rappresentante Ue per la Politica Estera Josep Borrell ha fatto a Valladolid, dove all'università ha ricevuto una laurea honoris causa. Parole, quelle di Borrell, che secondo la stampa europea sono destinate a scatenare una nuova polemica sull'Alto Rappresentante e sulle sue posizioni sulla guerra in Medio Oriente. "L'unica soluzione è creare due Stati che condividano la terra per la quale stanno morendo da 100 anni", ha ancora sottolineato Borrell nella città iberica, evocando la possibilità che la soluzione "sia imposta dall'esterno".

Israele lancia volantini a sud di Gaza con foto ostaggi

L'esercito israeliano ha lanciato migliaia di volantini nel sud di Gaza con le foto degli ostaggi ancora in cattività. Lo hanno riferito i media secondo cui nei volantini si chiede ai residenti di dare informazioni sul luogo in cui si trovano gli ostaggi tenuti dai gruppi terroristici, offrendo ricompense.

Wafa: 'Decine di morti a Gaza per bombardamenti di Israele'

L'agenzia Wafa ha riferito di "decine di palestinesi, tra cui donne e bambini, uccisi ed altri feriti in una salva di attacchi israeliani di artiglieria su Gaza". Secondo la stessa fonte "una serie di case, edifici e appartamenti residenziali e proprietà pubbliche e private sono state colpite e danneggiate gravemente". Le zone sono quelle vicino a Khan Yunis, nel sud della Striscia.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA