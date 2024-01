Harry premiato da John Travolta, ricorda Diana alla Casa Bianca

Premiato da John Travolta come 'Leggenda Vivente dell'Aviazione', il principe Harry ha reso omaggio alla madre Diana: "Avevo solo un anno quando tu ballasti con mia mamma alla Casa Bianca", ha detto il Duca del Sussex alla star della Febbre del Sabato Sera che gli aveva consegnato il premio per il ruolo svolto come pilota di elicotteri durante la guerra in Afghanistan. La cerimonia a Beverly Hills era stata preceduta da polemiche: l'investitura del principe come 'Leggenda Vivente dell'Aviazione' aveva fatto infuriare piloti su una sponda e l'altra dell'Atlantico con molti che avevano contestato al secondogenito di Carlo e Diana di aver conseguito gli "straordinari successi" nel mondo del volo decantati dagli organizzatori. Travolta ha fatto da maestro di cerimonia della serata: l'attore è un appassionato pilota fin dagli anni dell'adolescenza e ha un Gulfstream e un Boeing 707 parcheggiati in giardino. "L'unica cosa che ci resta non è di ballare assieme, ma di volare assieme", gli ha detto Harry.

Diana e l'ex Tony Manero di Hollywood ballarono assieme nel novembre 1985, entrambi ospiti del presidente Ronald Reagan e della moglie Nancy. Era stata la stessa Diana a chiedere di inserire Travolta (al pari di Clint Eastwood e Neil Diamond) tra i commensali della cena a cui era stata invitata assieme all'allora marito Carlo all'inizio del primo tour della coppia negli Stati Uniti. L'iconico abito di velluto blu scuro indossato dalla principessa per l'occasione è più volte passato di mano, l'ultima nel 2013 quando un uomo d'affari britannico lo acquistò per oltre 310mila dollari come regalo per la moglie.

