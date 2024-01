Isw, interruzioni Gps in Polonia e Svezia forse causate da Mosca

Le interruzioni ai sistemi Gps avvenute in Polonia e Svezia tra dicembre e gennaio potrebbero essere state causate dalle esercitazioni di guerra elettronica condotte dalla Russia nella regione di Kaliningrad. Lo ipotizza il think tank americano Isw, citato dall'agenzia polacca Pap.



I media polacchi avevano riferito che il 16 gennaio si erano verificati disturbi particolarmente gravi al sistema Gps nelle zone settentrionali e orientali del Paese, come il mal funzionamento dei dispositivi di navigazione, a Varsavia e Łódź, ricorda la Pap. In precedenza, dal 25-27 dicembre al 10 gennaio, casi simili erano stati segnalati nella Polonia nordoccidentale e centrale. Disagi sono stati segnalati anche nella parte meridionale del Mar Baltico, ha riferito l'Isw.



Gli analisti dell'Isw, prosegue la Pap, hanno citato le valutazioni di analisti polacchi, secondo i quali i casi di dicembre potrebbero essere collegati a non specificate esercitazioni delle forze Nato nel Mar Baltico o all'attività delle truppe russe nella regione di Kaliningrad, dove sono state eseguite operazioni di sistemi di disturbo delle comunicazioni.

Altri casi sono stati osservati il ;;12 gennaio in Svezia.



Secondo il Servizio militare di intelligence e sicurezza svedese (Must), aggiunge ancora l'agenzia polacca, questi disagi potrebbero essere stati causati dall'attività della flotta russa del Baltico.

I media russi avevano riferito che nella regione di Kalinigrand sono in corso da metà dicembre esercitazioni della flotta baltica che utilizzano il sistema di disturbo delle comunicazioni automatizzato Borisoglebsk-2. Secondo l'analisi dell'Isw, conclude la Pap, alcune fonti collegano queste attività con i disagi osservati in Polonia e Svezia.



