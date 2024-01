Thailandia: insulta la famiglia reale, condanna record a 50 anni

La giustizia tailandese ha condannato in appello un uomo a 50 di carcere per aver insultato la famiglia reale: si tratta della sentenza più pesante mai pronunciata per un crimine di lesa maestà. Lo ha annunciato oggi un gruppo di avvocati che si batte per i diritti umani nel Paese.



I giudici d'appello hanno aumentato di 22 anni una sentenza del tribunale di Chiang Rai (nord) che aveva condannato un attivista a 28 anni di reclusione l'anno scorso, ha spiegato il gruppo 'Thai lawyers for human rights (Tlhr). Il 30enne Mongkol Thirakot, che farà ricorso in Cassazione, è stato giudicato colpevole di altri 11 reati durante il processo d'appello. Il giovane, titolare di un negozio di abbigliamento online, è sotto processo per 27 pubblicazioni su Facebook ritenute diffamatorie nei confronti del re e della sua famiglia.



"Questa è la più lunga condanna per lesa maestà a nostra conoscenza", ha scritto Thlr su X. La precedente condanna record, 43 anni, risale al gennaio 2021, contro una donna per messaggi audio ostili alla monarchia pubblicati sui social network.

