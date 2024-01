Media Gb, William cancella impegni per stare con Kate ricoverata

Il principe William ha cancellato i suoi impegni pubblici in quanto erede al trono mentre sua moglie Kate è ricoverata a Londra dopo un'imprecisata operazione chirurgica all'addome eseguita "con successo" ma che la costringerà a una degenza stimata in 10-14 giorni. E' quanto si legge sul Daily Mirror che come gli altri tabloid e tutta la stampa britannica sta seguendo con grande attenzione e preoccupazione gli sviluppi sulla salute della principessa dopo l'annuncio arrivato ieri da Palazzo.

Si è poi aggiunto quello relativo al 75enne re Carlo III che si deve sottoporre a una procedura medica alla prostata la settimana prossima. Secondo una fonte il ruolo di William in questo momento e anche nel corso della lunga convalescenza prevista per la moglie - improbabile un ritorno di Kate a impegni pubblici fino a dopo Pasqua - è quello di "stare al suo fianco". Oltre a occuparsi dei tre figli, George, Charlotte e Louis, fino a quando la consorte resterà ricoverata alla London Clinic.

Intanto si fanno ipotesi sui tabloid sul tipo di intervento chirurgico di una certa importanza, visti i tempi di recupero, a cui è stata sottoposta la principessa. Il Daily Mail, in base alle indicazioni di un esperto, parla di una possibile isterectomia (l'asportazione dell'utero), che può essere fatta se non per intervenire su un tumore (escluso per lo meno dai media) per prevenire un futuro rischio oncologico. Al momento non ci sono aggiornamenti ufficiali sulle condizioni di Kate e dopo l'annuncio di ieri la corte si è impegnata a rendere pubbliche solo notizie "significative" sugli sviluppi del suo stato di salute.



