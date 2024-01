Ecuador: militari fanno irruzione nel carcere di Guayaquil

I militari hanno fatto irruzione nella prigione di Guayaquil in Ecuador. Lo riferiscono fonti ufficiali secondo cui l'operazione è in corso e rientra nel quadro della guerra ai narcos.

Un migliaio di uomini della polizia e dell'esercito dell'Ecuador ha fatto irruzione poco dopo l'alba nel carcere Regionale di Guayaquil, all'indomani dell'uccisione a Los Ceibos del pm César Suárez che indagava sull'assalto giorni fa di un commando nella sede di una tv. E' stato preso di mira in particolare, riferisce il quotidiano El Universo nella sua pagina online, il Centro di riabilitazione sociale N°4 di Guayas del carcere regionale. Qui, ha reso noto il comandante della polizia nazionale, generale César Zapata, sono stati arrestati due uomini presumibilmente coinvolti nell'omicidio del pm Suárez.

I servizi segreti delle Forze armate ecuadoriane hanno invitato il personale a prendere precauzioni con il cibo che mangiano per il rischio che gruppi criminali tentino di avvelenarlo. Un documento interno avvisa i militari che effettuano operazioni e controlli in strada di non accettare, se possibile, cibi o bevande preparati. L'intelligence chiarisce che gli uomini dispongono di apposite razioni necessarie. Pur apprezzando la generosità dei cittadini, le Forze armate, attraverso un comunicato diffuso sui social, sostengono che vengono studiati tutti i livelli di rischio che i soldati potrebbero affrontare durante le operazioni di sicurezza. "I gruppi terroristici potrebbero atteggiarsi a persone generose contaminando gli alimenti, al fine di minimizzare la permanenza e colpire il personale in modo che non possa svolgere operazioni militari", sottolineano nel post.

