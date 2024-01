"Ecco come sono i 60 anni". Lo scrive su X Barack Obama in occasione del compleanno della moglie Michelle postando una splendida immagina dell'ex First Lady raggiante in un abito estivo giallo. "Buon compleanno alla metà migliore di me, che è anche una delle persone più divertenti, intelligenti e belle che conosca", scrive l'ex presidente. "Rendi ogni ogni giorno migliore. Non vedo l'ora di vedere cosa ti porterà questo nuovo decennio".

