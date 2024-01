Kate Middleton in ospedale, 'operata all'addome, intervento riuscito'

Kate Middleton, principessa di Galles, è ricoverata in ospedale a Londra dove ieri è stata operata "con successo" all'addome. Lo riportano fonti della corte britannica ai media, senza precisare la natura esatta dell'intervento subito dalla consorte dell'erede al trono William.

Le fonti sottolineano comunque che la principessa dovrebbe restare ricoverata almeno per "10-15 giorni" e che non si prevede possa tornare a svolgere impegni ufficiali "fino a Pasqua".

La notizia è stata quindi formalizzata in un comunicato ufficiale da Kensington Palace, residenza di Catherine (come la corte è ormai solita indicare la futura regina consorte), di William e dei loro tre figli: George, Charlotte e Louis. Nota in cui si precisa che l'operazione era stata pianificata in anticipo, e non sarebbe quindi legata a una qualche emergenza.

"Sua Altezza Reale la Principessa di Galles - vi si legge - è stata ricoverata ieri alla London Clinic per un intervento chirurgico addominale pianificato. Sulla base delle attuali indicazioni dei medici, è improbabile che ella torni a svolgere impegni pubblici fino a dopo Pasqua", conferma il comunicato, ribadendo che la prognosi postoperatoria prevede un ricovero di durata prevista fra "i 10 e i 14 giorni".

