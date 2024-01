Il piccolo Kfir compie un anno ma non si sa se è vivo

La torta, i palloncini arancioni, la musica ed anche una canzone che sarà eseguita per la prima volta da cantanti conosciuti: così gli israeliani si preparano a celebrare domani in una piazza di Tel Aviv il primo compleanno di Kfir Bibas: il bebè dai capelli rossicci fatto prigioniero dall'ala militare di Hamas il 7 ottobre, dopo averlo prelevato con i genitori Yarden e Shir e col fratello Ariel di 4 anni dal Kibbutz Nir Oz. Sarà uno dei compleanni più tristi mai visti in Israele.

Il colmo dello sconforto si è raggiunto oltre un mese fa con lo scambio dei prigionieri, quando decine di ostaggi sono rientrati in Israele, mentre i Bibas sono stati trattenuti a Gaza. In seguito Hamas ha diffuso un video in cui sosteneva - senza fornire alcuna prova - che la madre Shir e i due figli erano morti in un bombardamento israeliano. "Un ulteriore espediente di terrorismo psicologico da parte di quella organizzazione di mostri" ha detto la zia Liron Ohayon.

Ieri a Nir Oz sono stati i bambini del kibbutz a raccogliersi per celebrare il compleanno di Kfir nella sua casa distrutta dal commando di Hamas. Nelle pareti ancora i fori dei proiettili, ma anche lì palloncini, la torta, le letterine dei bambini ed una scritta sgargiante per Kfir. C'era anche un disegno del fratellino Ariel, intitolato 'Batman'. "Ora arriva lui - aveva scritto a matita - e salva tutti".

Kfir Bibas è ormai un simbolo per Israele. Una fonte di speranza che la vita prevalga sulla morte. Nella canzone scritta per lui ('Mi chiamano 'Gingi', il rossiccio) il bebè che commuove il Paese dice fra sè e sè: "Dicono che io sia un eroe / e nemmeno so il perchè".

Domani, nella 'Piazza degli Ostaggi', si terrà un compleanno di massa. Ci saranno i parenti, i membri del kibbutz ed una piazza probabilmente ricolma di persone riunite per alzare in cielo con i palloncini arancioni anche un messaggio di sostegno e di speranza alla famiglia Bibas, che da 102 giorni resta prigioniera a Gaza.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA