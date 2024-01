Chiesta la scarcerazione per Fritzl, che sequestrò e stuprò la figlia durante 24 anni

L'avvocato di Josef Fritzl, l'austriaco che ha tenuto prigioniera la propria figlia per 24 anni e con lei ha avuto sette figli, chiede la sua scarcerazione sperando possa essere trasferito in una casa di cura. Lo riporta SkyNews sottolineando che Fritzl, ormai 88enne, è stato incarcerato a vita nel 2009 per aver ucciso uno dei suoi figli per negligenza, nonché per stupro, incesto e aver ridotto in schiavitù la figlia.

Un nuovo rapporto psichiatrico segnala che Fritzl, che soffre di demenza, non rappresenta più un pericolo per il pubblico, ha riferito l'emittente pubblica austriaca Orf sottolineando che l'uomo potrebbe lasciare l'unità di massima sicurezza dove è detenuto per una prigione normale. Il suo avvocato chiede però che venga rilasciato annunciando la richiesta della condizionale.

Nel 2008, la figlia di Fritzl, Elisabeth, all'epoca 42enne, disse alla polizia di essere stata tenuta prigioniera per anni dal padre violento.



