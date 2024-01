Maltempo in Usa, scuole chiuse e oltre 2.000 voli cancellati

Scuole chiuse e oltre 2.000 voli cancellati negli Usa, alle prese con una ondata di neve e gelo.

Gli aeroporti di Denver, Dallas, Houston e Chicago sono stati i più colpiti mentre una forte tempesta invernale ha scatenato forti nevicate e ghiaccio in tutto il sud, in particolare in Oklahoma, Arkansas, Tennessee e Alabama. Le principali città sul percorso della tempesta di neve per oggi includono San Antonio in Texas, Little Rock in Arkansas, Memphis e Nashville, in Tennessee. In diverse citta' tra cui Little Rock e Nashville le scuole sono state chiuse. Il National Weather Service ha emesso avvisi di vento gelido per 26 Stati, dal confine tra Stati Uniti e Canada nel Montana al Rio Grande in Texas, lungo il confine tra Stati Uniti e Messico Si prevede che il freddo record persisterà nei prossimi due giorni negli Stati Uniti centrali e nel profondo sud, ma da oggi l'ondata di gelo si è spostata pure nel Nord-Est.



