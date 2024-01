Hamas diffonde un video con i corpi di due ostaggi

Sono morti Yossi Sharabi e Itay Svirsky, due dei tre ostaggi del video diffuso da Hamas domenica sera. Lo fa intendere in un nuovo filmato pubblicato, Noa Argamani, la ragazza rapita che compariva nello stesso video messo su Telegram dal gruppo terroristico. Nel filmato - che in Israele non è stato pubblicato - si vedono le immagini dei due ostaggi uomini privi di vita. Secondo il racconto di Argamani, che non è stato possibile verificare, i due "sono stati uccisi in due bombardamenti israeliani separati".

"Hamas esercita una tortura psicologica sulle famiglie degli ostaggi". Lo ha detto il ministro della difesa Yoav Gallant dopo l'ultimo video diffuso da Hamas con i corpi di due rapiti. "L'esercito - ha aggiunto - è in contatto costante con le famiglie e inoltra loro informazioni verificate". L'esercito - ha spiegato - "fornirà ulteriori dettagli in seguito". "Se dovesse cessare - ha concluso - la pressione militare sul terreno, il destino degli ostaggi resterebbe incerto per anni".

Centinaia di cittadini di Gaza sono stati filmati mentre danno l'assalto ai camion di aiuti umanitari a Gaza. Lo ha riferito Haaretz che cita al Jazeera allegando un suo filmato. La zona filmata dovrebbe essere quella di Moassi sulla costa di Rafah nel sud della Striscia dove sono ammassati gli sfollati dal nord.

La polizia israeliana ha confermato che oggi sono stati lanciati quello che ha definito "attacchi terroristici" a Raanana, nel centro del Paese, Lo ha detto un ufficiale in tv. Finora il bilancio degli attentati - con almeno un'auto lanciate in corsa sui passanti e attacchi al coltello - è di un morto e almeno 17 feriti. Una donna israeliana di circa 70 anni, infatti, è morta per le ferite, ha confermato l'ospedale Meir di Kfar Sab dove era stata portata. Nello stesso ospedale sono ricoverati altri due israeliani le cui condizioni sono definite gravi.

La polizia ha arrestato due palestinesi come autori degli attentati. Lo ha detto il capo della polizia Yaacov Shabtai aggiungendo che si stratta "di due parenti" e entrambi della zona di Hebron in Cisgiordania.

"L'operazione del commando a Raanana è una naturale risposta ai massacri dell'occupazione e alla sua continua aggressione contro il nostro popolo palestinese". Lo ha detto su Telegram Hamas sull'attentato terroristico nella cittadina del centro di Israele aggiungendo che "gli eroi del popolo da Rafah a Jenin continueranno la difesa del popolo, della terra e dei luoghi santi di fronte al criminale nemico nazista" e "alla macchina di guerra sionista in Cisgiordania e nella Striscia di Gaza".

Hamas ha pubblicato su Telegram un nuovo video dei 3 ostaggi già mostrato una prima volta ieri. In questo recente, i volti di Noa Argamani, Yossi Sharabi e Itay Svirsky, si muovono come nei giochi delle slot machine. E sono accompagnati dalla scritta "Che pensi? Ancora vivi? Tutti morti? o Alcuni vivi, Alcuni morti?". E subito dopo Hamas sostiene: "Stanotte vi informeremo del loro destino".

"Non dimenticherò mai il dolore e la sofferenza che ho sentito nei miei incontri con le famiglie degli ostaggi americani". Lo ha affermato il presidente Usa Joe Biden in una dichiarazione a 100 giorni dal 7 ottobre, citato dal Times of Israel. L'America sta ancora lavorando per riportare a casa "più di 100 persone innocenti, tra cui almeno sei americani, che sono ancora tenuti in ostaggio da Hamas a Gaza", ha proseguito il presidente Usa. "Riaffermo ancora una volta la mia promessa a tutti gli ostaggi e alle loro famiglie: siamo con voi. Non smetteremo mai di lavorare per riportare a casa gli americani", ha precisato Biden.

"Cento giorni di prigionia a Gaza sono davvero troppi. Gli Stati Uniti non avranno riposo finché tutti i rimanenti ostaggi, compresi sei americani, non saranno riuniti ai loro cari", ha scritto su X il segretario di Stato americano Antony Blinken, facendo eco a una precedente dichiarazione del presidente Joe Biden.

Wafa: decine morti in bombardamenti notturni, anche bimbi

Decine di persone, fra cui donne e bambini, sono rimaste uccise la scorsa notte in intensi bombardamenti israeliani avvenuti a Gaza City, a Khan Yunis (nel settore meridionale della Striscia) e nel vicino campo profughi di el-Bureij. Lo aggiorna la agenzia di stampa ufficiale palestinese Wafa. Un portavoce della Mezzaluna Rossa, aggiunge la Wafa, ha descritto la situazione come "catastrofica". Il ministero della Sanità di Hamas annuncia un nuovo bilancio di 24.100 morti.

