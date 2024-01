Tajani, con Parigi per nuova missione Ue nel Mar Rosso

La minaccia degli Houthi alla sicurezza nel Mar Rosso resta altissima e l'Italia, che nella presidenza del G7 darà al dossier una valenza prioritaria, a livello europeo sta lavorando con la Francia per una nuova missione con competenze più ampie e specifiche rispetto ad Atalanta, che opera nell'area principalmente con compiti anti-pirateria.

L'obiettivo resta quello di favorire una "de-escalation", ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani, ma allo stesso tempo bisogna "continuare a proteggere le nostre navi". Con mezzi ed un mandato adeguati. Dopo i raid anglo-americani in Yemen, che hanno avviato una nuova fase del contrasto alle milizie sciite alleate dell'Iran, neanche l'Ue vuole sottrarsi alla sfida di proteggere i traffici commerciali, e comincerà subito a discuterne.

Martedì a Bruxelles è prevista una riunione del Coreper, i rappresentanti diplomatici dei 27, poi il 22 gennaio il dossier passerà al Consiglio Affari Esteri. Il tema è stato posto all'ordine del giorno da Roma e Parigi, ha spiegato Tajani, aggiungendo che vista la contrarietà della Spagna ad un'ampliamento della competenze di Atalanta, "dovremmo avviare una nuova missione con un nuovo mandato", che potrebbe prevedere anche "regole di ingaggio diverse".

L'Italia, che subisce un importante danno ai propri porti con lo stravolgimento delle rotte, ancora una volta chiede all'Ue di muoversi unita, per dare una risposta più forte ed efficace, come ha ribadito anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. Nel frattempo, la Marina continua a dare il suo supporto alla missione attuale (di cui l'Italia assumerà il comando a breve) pattugliando l'area con due fregate. Nel corso della giornata l'autorità britannica che monitora i traffici in questo tratto di mare così strategico ha segnalato l'avvicinamento di due piccole imbarcazioni non meglio identificate ad un cargo a nord-ovest del porto eritreo di Assab, nel tentativo (non riuscito) di fargli cambiare rotta.

In seguito i media controllati dagli Houthi hanno denunciato nuovi raid anglo-britannici contro una struttura a Hodeida, ma subito dopo un alto funzionario del Pentagono ha smentito, chiarendo che "non c'è stato nessun nuovo attacco da parte della coalizione" coordinata da Washington. Forse si è trattato di semplice propaganda degli Houthi per cementare il consenso interno, ma resta il fatto che il movimento filo-iraniano ha avvertito che non fermerà gli attacchi alle navi civili dei paesi alleati di Israele, come rappresaglia per Gaza.

In questo scenario Washington e Londra restano in massima allerta. "Dobbiamo agire. Anche non agire è una politica ed era una politica che non funzionava", ha detto il ministro degli esteri britannico David Cameron. Sottolineando che in pericolo "non sono solo le merci ad arrivare nel nostro Paese, ma anche le navi che trasportano il grano verso l'Etiopia e il Sudan per nutrire alcune delle persone più povere e affamate del mondo".

