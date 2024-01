Israele e Palestina invitati al Consiglio Ue del 22 gennaio

Israele e Palestina, ma anche Egitto, Arabia Saudita, Giordania e Lega Araba sono stati invitati al Consiglio Esteri dell'Unione europea convocato per il 22 gennaio. Lo ha affermato l'Alto rappresentante per gli Esteri dell'Ur Josep Borrell sul suo blog, di ritorno da un giro di incontri in Medio Oriente. Secondo Borrell, "è urgente che l'Europa sia coinvolta nella risoluzione del conflitto israelo-palestinese", "in stretta collaborazione con i nostri partner regionali".

Hezbollah: 'Non abbiamo paura di una guerra con Israele'

Non abbiamo paura di andare in guerra con Israele: lo ha detto il leader degli Hezbollah libanesi, Hasan Nasrallah, in un discorso trasmesso in diretta tv da una località segreta.

"Sono gli israeliani che hanno paura di farci la guerra. Noi siamo sempre pronti", ha aggiunto Nasrallah.

"Continuiamo a combattere sul nostro fronte per evitare che Israele lanci una guerra contro il Libano", ha proseguito Nasrallah. "Le minacce del nemico non servono a nulla, non sono servite a nulla durante questi primi 100 giorni (di guerra) e non serviranno mai".

Sale intanto a 2 il bilancio dell'attacco dei miliziani sciiti libanesi, che hanno lanciato un razzo anticarro dal Libano verso il villaggio di Kfar Yuval. A perdere la vita una donna israeliana di circa 70 anni, Mira Ayalon, e suo figlio Barak Ayalon. Nell'attaccdo è stato ferito anche il marito della donna.

Netanyahu: 'Il conflitto durerà ancora molti mesi'

"Dobbiamo gestire questa guerra e ci vorranno ancora molti mesi". Lo ha detto il premier Benyamin Netanyahu nella riunione del Gabinetto di governo per approvare il bilancio statale per il 2024. "Per questo - ha spiegato - stiamo predisponendo un bilancio di guerra che ci obbliga a spese per la difesa molto più grandi di quanto avevamo previsto". "Stiamo facendo di tutto - ha concluso - per riportare tutti a casa, questi sforzi continuano continuamente".

Raisi: 'Normalizzare le relazioni con Israele non dà sicurezza'

Il presidente iraniano Ebrahim Raisi ha dichiarato che coloro che cercano di normalizzare le relazioni con il "regime sionista" dovrebbero sapere che ciò non crea sicurezza né per i Paesi della regione, né per Israele. Lo riporta l'agenzia di stampa Irna. Parlando all'evento 'L'alluvione di Al-Aqsa', Raisi ha detto che l'Iran ha reso la questione palestinese "la più importante del mondo islamico" e ha elogiato l'Iran per aver guidato la lotta contro Israele.

"La resistenza dell'Iran ha dato i suoi frutti", ha affermato, "i palestinesi, di loro iniziativa, hanno trasformato la guerra con le pietre in una guerra con missili e droni".

L'Egitto e la Cina chiedono il cessate il fuoco a Gaza

ministri degli Esteri di Egitto e Cina hanno chiesto congiuntamente un cessate il fuoco nel 100mo giorno di guerra a Gaza e la creazione di uno "Stato di Palestina" che sia membro a pieno titolo delle Nazioni Unite.

In una conferenza stampa congiunta all'inizio di un tour in Africa di Wang Yi, il ministro degli esteri cinese ha dichiarato che lui e il suo omologo egiziano Sameh Choukri sono a favore di "uno Stato di Palestina indipendente e sovrano entro i confini del 1967 con Gerusalemme Est come capitale". In un comunicato stampa congiunto, i due uomini hanno anche chiesto "la fine della violenza e degli scontri".

Hamas: il bilancio a Gaza sale a 23.968 vittime. 188 i soldati israeliani morti

Il bilancio delle vittime nella Striscia di Gaza della guerra tra Israele e Hamas è salito a 23.968 morti: lo ha reso noto il ministero della Sanita della Striscia guidato da Hamas.

Sul fronte opposto, l'esercito israeliano ha annunciato la morte di un altro soldato caduto in combattimento nel sud di Gaza. Lo ha fatto saper il portavoce militare spiegando che si tratta di Andu'alem Kabeda (21 anni). Il bilancio dei soldati uccisi a Gaza, dall'avvio dell'operazione di terra, è ora di 188.

