Iran: dopo 17 mesi libere le reporter che denunciarono la morte di Mahsa

Le giornaliste iraniane Niloufar Hamedi ed Elaheh Mohammadi, che denunciarono la morte di Mahsa Amini, la giovane curda morta dopo l'arresto perchè non indossava il velo in modo corretto, sono state rilasciati oggi su cauzione dopo 17 mesi in carcere.

Secondo i media locali, la Corte d'appello ha acconsentito al rilascio con una cauzione di 100 miliardi di rials per ciascuno, poco più di 2mila euro. Hamedi, fotoreporter del quotidiano riformista Shargh, e Mohammadi, del quotidiano riformista Ham-Mihan, sono stati condannate a ottobre rispettivamente a 13 e 12 anni di carcere per "collegamento con uno Stato ostile (gli Usa)".



