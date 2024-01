Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha avvertito oggi che qualsiasi "pausa" nella difesa dell'Ucraina contro l'invasione russa aiuterebbe solo Mosca a riarmarsi e le permetterebbe di "schiacciare" l'Ucraina.

"Date alla Federazione Russa due o tre anni e ci schiaccerà. Non correremo questo rischio... Non ci sarà alcuna pausa a favore della Russia", ha dichiarato il leader ucraino durante la sua visita in Estonia.

