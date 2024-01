Usa 2024: al via il dibattito fra Nikki Haley e Ron DeSantis

Al via il dibattito fra i candidati repubblicani per la Casa Bianca. A confrontarsi a pochi giorni dai caucus dell'Iowa, e a ridosso del ritiro di Chris Christie dalla corsa al 2024, sono Nikki Haley e Ron DeSantis, che si contendono il ruolo di anti-Trump. L'ex presidente, anche se qualificato per il confronto, ha deciso di non partecipare preferendo un town hall su Fox.

"Il prossimo presidente deve avere chiarezza morale. Abbiamo bisogno di una nuova generazione di leader". Lo ha detto Nikki Haley riferendosi a Donald Trump. "Voglio che i miei figli abbiano un buon futuro. Non abbiamo bisogno di un presidente che guarda solo a quattro o otto anni. Abbiamo bisogno di qualcuno che guardi a un arco temporale di 20 anni", spiega Haley.





