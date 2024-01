Due anni fa la scomparsa di Sassoli. Metsola: 'Simbolo europeo di solidarietà e coraggio'

"A due anni dalla sua scomparsa, voglio ricordare il mio predecessore David Maria Sassoli come simbolo europeo di solidarietà e coraggio. Continuiamo a lavorare per l'Europa in cui credeva: un'Europa unita e di speranza. Grazie David". A dirlo, su X, la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola nell'anniversario della morte di Sassoli, scomparso l'11 gennaio 2022.

Oggi Sassoli sarà ricordato a Roma nel corso di una conferenza stampa nella sede del Pd al Nazareno a cui interverranno la segretaria del partito Elly Schlein, il capo delegazione del Pd all'Eurocamera Brando Benifei e la presidente del gruppo S&D al Pe Garcia Perez.



Sereni: 'Sassoli resta un faro, manca ogni giorno di più'

"Ogni giorno si sente più forte la sua mancanza". Così Marina Sereni scrive su X per ricordare l'anniversario della morte di David Sassoli.

"Pace, diritti, democrazia, solidarietà, UE protagonista - aggiunge - su tutto queste le parole e l'esempio di David Sassoli restano un faro in un tempo drammaticamente inquieto per l'Europa e il mondo".

