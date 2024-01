Cina, 'da Usa chiacchiere sfacciate su elezioni di Taiwan'

La Cina condanna le "chiacchiere sfacciate" degli Stati Uniti sulle imminenti elezioni a Taiwan, in risposta alle valutazioni espresse da Washington che ha messo in guardia Pechino dall'alimentare le tensioni sulle elezioni, evitando "interferenze indebite" sul voto di sabato.

La Cina "esprime una ferma opposizione alle sfacciate chiacchiere degli americani sulle elezioni nella regione di Taiwan", ha tuonato la portavoce del ministero degli Esteri Mao Ning, avvertendo e ricordando che Taipei "è la linea rossa numero uno che non deve essere oltrepassata nelle relazioni tra Cina e Usa".



