Accordo di collaborazione tra ANSA e l'agenzia del Bahrein BNA

L'ANSA continua ad ampliare la rete di collaborazioni internazionali con agenzie di informazione nel mondo: una nuova partnership è stata siglata con l'agenzia Bahrain News Agency (BNA). L'intesa prevede la disponibilità e lo scambio di contenuti tra le due agenzie di stampa e la possibilità di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



L'accordo di collaborazione - alla presenza dell'ambasciatrice italiana a Manama Paola Amadei, del ministro dell'Informazione del Bahrain Ramzan bin Abdullah Al Noaimi e dell'incaricato d'affari del Bahrain in Italia Talal Faisal Al Hamar - è stato firmato in collegamento digitale dal direttore generale dell'agenzia bahreinita Abdullah Khalil Buheji e dall'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri.

Il ministro Ramzan bin Abdullah Al Noaimi ha affermato che "la firma di questo accordo rientra nel quadro delle strette relazioni di amicizia tra il Regno del Bahrain e l'Italia, e dell'intenzione dei due Paesi di svilupparle ulteriormente a sostegno degli interessi comuni". Al Noaimi ha quindi auspicato il "successo della cooperazione tra i due Paesi nel campo dell'informazione".

Dal canto suo l'ambasciatrice Paola Amadei si è detta "onorata di assistere alla firma del memorandum d'intesa tra BNA e ANSA che coincide con il quadro delle eccellenti relazioni bilaterali tra Italia e Bahrain. Garantire notizie accurate, tempestive e affidabili è di fondamentale importanza per ogni settore di una società, dagli affari al tempo libero, dalla scienza alla sicurezza", ha osservato. "Voglio esprimere i più sinceri auguri sia all'ANSA che alla BNA per il lavoro che porteranno avanti insieme e il mio più sentito apprezzamento per lo straordinario impegno profuso nella realizzazione di questo memorandum. Sono certa che l'Italia e il Bahrain accresceranno ulteriormente la loro cooperazione in vari settori di interesse comune", ha aggiunto l'ambasciatrice, esprimendo fiducia che la cooperazione nel campo dei media tra i due Paesi supporterà un ulteriore salto qualitativo nelle relazioni bilaterali.

Il direttore generale di BNA Buheji ha espresso sincero ringraziamento al ministro dell'Informazione per il continuo sostegno all'agenzia sottolineando che la firma di un memorandum con ANSA rientra nel lavoro per rafforzare la cooperazione con prestigiose agenzie di stampa internazionali. Ha quindi sottolineato che "la firma dell'intesa con ANSA aprirà nuovi orizzonti di cooperazione".

L'amministratore delegato ANSA De Alessandri ha espresso soddisfazione per l'accordo, sottolineando come la cooperazione tra agenzie di stampa permetta di arricchire la copertura informativa nei rispettivi Paesi e di sviluppare collaborazioni commerciali per supportare la comunicazione di aziende e istituzioni italiane in Bahrain e viceversa.

Da parte sua l'incaricato d'affari del Bahrein in Italia Talal Faisal Al Hamar ha definito l'intesa tra le due agenzie "un importante strumento mediatico per promuovere una migliore conoscenza da parte del pubblico della crescita e degli sviluppi che avvengono nelle due nazioni amiche. Questo flusso di informazioni tra le due agenzie - ha aggiunto - contribuirà ad aumentare la conoscenza reciproca dei risultati ottenuti dai nostri Paesi nei campi della cultura, della storia, della politica e degli affari".

