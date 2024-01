Cina a Usa, 'su Taiwan non scenderemo mai a compromessi'

La Cina "non scenderà mai a compromessi o non farà mai marcia indietro sulla questione di Taiwan": è quanto ha detto la delegazione militare di Pechino alla controparte Usa nei colloqui avuti al Pentagono lunedì e martedì, durante la prima visita a Washington del suo genere in quattro anni. La delegazione, si legge in una nota diffusa oggi dal ministero della Difesa cinese, ha "esortato gli Stati Uniti a smettere di armare Taiwan".

La Cina, si legge nella nota, ha dichiarato di essere disposta a sviluppare "una relazione militare sana e stabile con gli Stati Uniti sulla base dell'uguaglianza e del rispetto, e ad attuare congiuntamente l'importante consenso in campo militare raggiunto dai due capi di Stato a San Francisco". A tale scopo, gli Usa dovrebbero affrontare "le preoccupazioni della Cina e fare più cose che favoriscano lo sviluppo delle relazioni tra i due eserciti".

Pechino "non scenderà mai a compromessi sulla questione di Taiwan e richiede agli Stati Uniti di rispettare il principio della Unica Cina, di attuare con serietà gli impegni pertinenti, di smettere di armare Taiwan e di opporsi all'indipendenza di Taiwan", a pochi giorni dalle delicate elezioni presidenziali e parlamentari dell'isola in programma sabato. La Cina esorta anche Usa "a ridurre il suo dispiegamento militare e le azioni provocatorie nel mar Cinese meridionale e a smettere di sostenere le violazioni e le provocazioni da parte dei singoli Paesi". Washington, poi, dovrebbe "comprendere appieno le cause profonde dei problemi di sicurezza marittima e aerea, limitare con rigore le proprie truppe in prima linea e smettere di esagerarle e pubblicizzarle". Nell'incontro, infine, sono stati discussi temi bilaterali e dossier più urgenti a livello internazionale.

I presidenti americano Joe Biden e cinese Xi Jinping avevano concordato a San Francisco, a margine dell'Apec di novembre, di riavviare i colloqui militari bilaterali, fermi da oltre un anno. In seguito, il generale Charles 'CQ' Brown ha parlato con il generale cinese Liu Zhenli a dicembre, discutendo "dell'importanza di lavorare insieme per gestire in modo responsabile la concorrenza".

I colloqui di questa settimana al Pentagono sono stati guidati dal vice segretario aggiunto americano alla Difesa, Michael Chase, e dal maggiore generale cinese Song Yanchao, secondo il Pentagono. La parte Usa ha sottolineato l'importanza di "mantenere le linee aperte di comunicazione tra militari per evitare che la concorrenza viri verso il conflitto". Chase ha detto che l'America "continuerà a volare, a navigare e ad operare in modo sicuro e responsabile ovunque il diritto internazionale lo consenta", sollevando il tema delle "molestie" cinesi alle navi filippine e "l'importanza di pace e stabilità attraverso lo Stretto di Taiwan".

Cina: Le autorità di Taiwan hanno voluto creare panico sul satellite

La Cina ha accusato il Partito democratico progressista (Dpp), al potere a Taiwan, di aver "creato panico" con l'allarme nazionale deciso martedì dalle autorità dell' isola in risposta al lancio del razzo con satellite effettuato da Pechino, a pochi giorni dalle elezioni presidenziali e parlamentari di Taipei.

"Penso che siano chiari a tutti gli obiettivi che le autorità del Dpp avevano in mente per fuorviare il pubblico", ha affermato la portavoce del ministero degli Esteri, Mao Ming, commentando la vicenda nel briefing quotidiano.

Le autorità di Taipei avevano deciso, nel pomeriggio di martedì, di attivare i sistemi di allarme con i messaggini inviati sui telefonini per mettere in guardia la popolazione sulla caduta di detriti, ma la parte in inglese del testo menzionava il sorvolo di un 'missile'. La Cina, che rivendica la sovranità sull'isola che intende riunificare anche con la forza, aveva poco dopo annunciato il successo delle operazioni e che il suo satellite Einstein Probe era finito nella sua orbita con lo scopo di raccogliere dati astronomici.

Le elezioni presidenziali, in programma sabato, sono seguite da vicino anche da Pechino e Washington poiché il loro esito avrà un impatto sul futuro delle relazioni di Taiwan con una Cina sempre più assertiva.

Il lancio era stato criticato dal ministro degli Esteri di Taipei, Joseph Wu, ritenuto parte di una nuova tattica da 'zona grigia' delle autorità comuniste, basata su atti aggressivi non paragonabili ad un attacco armato. "E' maturato in una fase delicata per ricordare a Taiwan che esiste il pericolo di guerra", aveva tuonato Wu, incontrando i media internazionali proprio durante le fasi del lancio.

