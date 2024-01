Trump: 'Ho diritto all'immunità, con scuse e risarcimento'

Agenzia ANSA Agenzia ANSA

Michelle Obama: 'Terrorizzata da ciò che può succedere nel 2024' - Notizie - Ansa.it

"Sono terrorizzata da quello che potrebbe succedere" nel 2024. Lo afferma l'ex First Lady Michelle Obama in un'intervista con Jay Shetty sul podcast 'On Purpose'. "I nostri leader contano. (ANSA)