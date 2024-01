Attacco russo nel sud dell'Ucraina, colpito un quartiere residenziale

Le forze russe hanno attaccato la notte scorsa la comunità di Marhanets nel distretto di Nikopol, nell'Ucraina meridionale, provocando danni in un quartiere residenziale: lo ha reso noto il capo dell'amministrazione militare regionale di Dnipropetrovsk, Serhiy Lysak, come riporta Ukrinform.

"Dopo la mezzanotte, Marhanets, nel distretto di Nikopol, è stata colpita. Il nemico ha colpito la città utilizzando l'artiglieria pesante", ha scritto Lysak su Telegram, aggiungendo che cinque condominii e due automobili sono stati danneggiati. Non sono state segnalate vittime.



