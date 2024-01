250 giuristi a Madrid, sostenere la causa all'Aja contro Israele

"Esortare" il governo spagnolo ad appoggiare la causa per genocidio intentata presso la Corte penale internazionale dal Sud Africa contro Israele per il conflitto a Gaza: è lo scopo di una petizione firmata nel Paese iberico da circa 250 tra giuristi, avvocati e docenti universitari, con l'intenzione di farla pervenire all'esecutivo guidato dal socialista Pedro Sánchez domani, in vista della prima udienza di questo caso in programma all'Aja giovedì.

Stando ai firmatari, tra cui ci sono diversi giuristi di prestigio, uno dei possibili risultati immediati è l'eventuale applicazione della Corte di misure cautelari che potrebbero "frenare la violenza a Gaza".

"La Convenzione sulla prevenzione e la repressione del crimine di genocidio impone agli Stati di impiegare tutti i mezzi ragionevolmente disponibili per prevenire il genocidio, compreso il ricorso alla Corte internazionale di giustizia in conformità con l'articolo IX della Convenzione", ha spiegato una delle firmatarie, Ana Manero, docente di Diritto internazionale presso l'Università Carlo III di Madrid. Manero ha inoltre ricordato che "la Spagna può presentare una dichiarazione di intervento come ha già fatto nella causa 'Ucraina contro la Russia'".



