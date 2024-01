Putin invita le famiglie dei soldati caduti nel Natale ortodosso

Il presidente russo Vladimir Putin dopo aver partecipato ad una funzione per il Natale ortodosso nella la Chiesa dell'Immagine del Salvatore, situata nella residenza presidenziale a Novo-Ogaryovo, fuori Mosca, ha invitato a casa sua le famiglie dei soldati morti nell'operazione militare speciale.

Il portavoce presidenziale Dmitry Peskov - riferisce la Tass - ha ricordato che alla vigilia delle festività Putin ha avuto "una conversazione abbastanza approfondita con le famiglie, ha parlato sia con le vedove che con i bambini" a Novo-Ogaryovo, e poi li ha invitati ad una cena per la Festa.

"Certamente, gli sforzi delle nostre organizzazioni religiose per sostenere i nostri eroi in servizio nell'operazione militare speciale e gli abitanti del Donbass e della Novorossiya meritano il rispetto più profondo e sincero", ha aggiunto Putin.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA