'Kiev teme Orban ai vertici Ue in caso di uscita di Michel'

L'annuncio di una candidatura del presidente del Consiglio europeo Charles Michel alle prossime elezioni preoccupa Kiev. Se eletto, Michel entrerebbe in carica al Parlamento europeo a metà luglio. I leader dell'Ue dovranno quindi nominare rapidamente un successore per il suo posto vacante nel Consiglio europeo. Dato che l'Ungheria assumerà la presidenza di turno del Consiglio proprio a luglio - evidenziano oggi diversi media ucraini -, il primo ministro ungherese Viktor Orban potrebbe ricoprire il ruolo di presidente del Consiglio europeo se i membri dell'Ue non raggiungessero rapidamente un accordo su un altro candidato. Le tensioni tra Ue e Ungheria sul sostegno all'Ucraina sono aumentate di intensità nell'ultimo anno. Come sostituto di Michel, "Orban - scrive il Kyiv Independent - causerebbe probabilmente ulteriori conflitti tra i membri della Commissione europea". Dall'inizio della guerra della Russia in Ucraina l'Ungheria ha ripetutamente ostacolato il sostegno dell'Ue a Kiev, si è opposta alle sanzioni contro Mosca e ora minaccia di contrastare l'aspirazione dell'Ucraina di entrare a far parte dell'Ue.

