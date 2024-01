Esercito Israele, 'combatteremo a Gaza tutto l'anno'

Il capo di stato maggiore delle Forze di difesa israeliane (Idf), Herzl Halevi, ha detto che l'esercito "combatterà a Gaza tutto l'anno, questo è certo". Lo riporta Haaretz aggiungendo che durante una valutazione della situazione presso il Comando Centrale dell'Idf, Halevi ha affermato che il 2024 sarà un anno impegnativo.

Halevi ha anche fatto riferimento alla lotta contro Hezbollah nel nord e ha detto che è stata l'organizzazione a decidere di entrare in guerra e che l'Idf "gli fa pagare prezzi sempre più alti". Secondo Halevi, i combattimenti finiranno solo quando gli abitanti del nord potranno tornare a casa sani e salvi. Il capo di stato maggiore ha aggiunto che se ci sarà una guerra in Libano, "lo faremo con distinzione" e "sapremo combatterla in modo eccellente".



