Uno dei tre Re Magi truccato da nero, scoppia il caso a Madrid

E' bufera sul consiglio comunale di Madrid, che si è dovuto scusare e difendere dalle accuse di razzismo, per aver diffuso un messaggio destinato ai bambini per l'Epifania - i Re Magi in Spagna - in cui Baldassarre, una persona bianca col volto tinto di nero posticcio pronunciava con un improbabile accento arabo un messaggio per la celebrazione.

Immediate le reazioni sui social di genitori indignati dal messaggio "volgare e razzista" per quello che è stato giudicato come un chiaro esempio di 'blackface'. E sul contenuto, ripreso dal quotidiano online elDiari.es, si sono innescate le reazioni politiche, a cominciare da quella della deputata del partito di sinistra Mas Madrid al Congresso, Tesh Sidi, che ha accusato l'amministrazione cittadina a guida del Partito Popolare di "razzismo strutturale".

Dall'amministrazione comunale, la vicesindaco e portavoce del governo Immaculada Sanz prima ha annunciato l'apertura di un'indagine per capire cosa fosse accaduto. Poi ha parlato di un attore per Baldassarre "sostituto" dell'originale, fuori gioco perché ammalato di Covid. Infine, oggi la Sanz ha dovuto rettificare su tutta la linea, segnalando l'impresa contattata per lo spot come responsabile del "lamentevole errore".



