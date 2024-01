Germania: incendio in ospedale, 4 morti e diversi feriti

E' salito a quattro il numero delle vittime dell'incendio di ieri sera in un ospedale della città di Uelzen, nel Land tedesco della Bassa Sassonia. Lo riporta l'agenzia Dpa, citando la polizia. Le vittime, viene precisato, sono pazienti. Non è chiaro quanti siano i feriti, ma dovrebbero essere oltre la decina, di cui alcuni gravi.

L'incendio è scoppiato alle 22:45 e quando è arrivato il personale dei servizi di emergenza al terzo piano erano visibili fiamme e "molto fumo", secondo la polizia. "Si sono sentite richieste di aiuto" dall'edificio e l'ospedale è stato evacuato non appena l'incendio è stato domato, hanno aggiunto le autorità La polizia ha avviato un'indagine sulle cause del rogo, che si stima abbia provocato danni per oltre un milione di euro.



