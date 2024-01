Sunak prevede elezioni politiche nel Regno Unito nella seconda metà del 2024

Il premier britannico Rishi Sunak ha affermato di ipotizzare che le elezioni politiche nel Regno Unito si terranno nella seconda metà dell'anno.

"La mia ipotesi di lavoro è che avremo le elezioni nella seconda metà di quest'anno e nel frattempo ho molte cose su cui voglio andare avanti", ha detto Sunak rispondendo alle domande dei giornalisti mentre si trova nelle East Midlands.

Nel frattempo il primo ministro Tory intende impegnarsi in particolare sul contrasto all'immigrazione illegale, nel rilancio dell'economia e nella riduzione della pressione fiscale.

Sulla carta la legislatura in corso scade nel Regno Unito il 19 dicembre 2024 e il premier - titolare del potere di convocare le elezioni nel sistema britannico - avrebbe tempo per indirle filo al 18 gennaio 2025, dopo i 40 giorni previsti per la campagna elettorale. Tuttavia Sunak aveva già parlato nelle scorse settimane del 2024 come "dell'anno del voto". Interpellato oggi al riguardo, non ha escluso in effetti esplicitamente l'ipotesi di anticipare lo scrutinio a maggio, evocata dalle opposizioni laburista e liberaldemocratica in concomitanza con una tornata di elezioni locali; ma ha rimarcato di voler arrivare "alla seconda metà" dell'anno, quindi verosimilmente a ridosso della scadenza naturale delle legislatura, per completare il programma del suo governo Tory: "Ho molte cose su cui voglio andare avanti", ha insistito.

