Hezbollah: 'Vendicheremo Arouri, pronti alla guerra'

Agenzia ANSA Israele colpisce a Beirut e uccide il numero 2 di Hamas - Notizie - Ansa.it Lo riferiscono fonti della sicurezza di Hezbollah. Israele riunisce il gabinetto di guerra. La Wafa afferma che 15 civili palestinesi sono stati uccisi e diversi altri feriti in un bombardamento israeliano ieri sera a Deir el-Balah (ANSA)

In Cisgiordania (Arouri era originario di un villaggio vicino a Ramallah) i sostenitori di Hamas hanno dato vita a proteste e scioperi, e la stessa fazione palestinese ha ribadito che l'omicidio non fa altro che aumentare la determinazione "nella lotta contro Israele" che è "tuttora in corso".

La vicenda ha inoltre gelato le speranze di un accordo in tempi brevi per il rilascio degli ostaggi israeliani ancora in prigionia a Gaza: l'Egitto si è sfilato dal suo ruolo di mediazione nei negoziati, mentre il Qatar - che ospita a Doha il capo politico di Hamas, Ismail Haniyeh - per il momento tace.

Dal canto suo Israele non ha apertamente rivendicato l'omicidio di Arouri, ma il capo del Mossad, David Barnea, ha ribadito che tutti i responsabili del massacro del 7 ottobre saranno eliminati. E il capo di Stato maggiore dell'esercito, Herzl Halevi, in visita al confine con il Libano, ha avvertito che la preparazione militare al nord "è estremamente forte": "Nel prossimo anno, manterremo un ampio numero di soldati lungo il confine".

E' stato Israele a compiere il raid che ha eliminato il numero due di Hamas Saleh al-Arouri alla periferia di Beirut: ha riferito un dirigente della difesa americana (protetto dall'anonimato) alla Afp, dopo che i portavoce del dipartimento di stato e del consiglio per la sicurezza nazionale avevano evitato di attribuire la responsabilità dell'azione.

Nella speranza di non veder coinvolto il Libano - già confrontato a una devastante crisi economica - in un conflitto regionale, il ministro degli Esteri di Beirut, Abdallah Bou Habib, ha invece esortato Hezbollah "a non rispondere da soli e a dialogare" con il governo. "Siamo molto preoccupati. I libanesi non vogliono essere trascinati, anche Hezbollah non vuole essere trascinato in una guerra regionale", ha aggiunto parlando alla Bbc.

Sin dal 7 ottobre, in effetti, Nasrallah è sembrato restio a coinvolgere il partito di Dio nella guerra tra Hamas e Israele: al di là delle accuse e della retorica roboante, il leader del movimento sciita libanese anche stavolta ha voluto chiarire che "le organizzazioni del fronte della resistenza" anti-israeliana (in Libano, Palestina, Iran, Yemen e Iraq) "si consultano, ma poi decidono e agiscono ognuno in funzione degli interessi dei propri Paesi". "Un'escalation del conflitto non è nell'interesse di nessuno", ha fatto sapere Washington, e la Turchia ritiene che "gli israeliani si stiano sforzando per cercare di non entrare in guerra con il Libano": l'alternativa, ha commentato il ministro degli Esteri di Ankara, Hakan Fidan, "sarebbe un vicolo cieco, la guerra non finirebbe".

Anche l'Unifil, la forza di interposizione dell'Onu al confine tra Libano e Israele, ha espresso la sua "profonda preoccupazione per qualsiasi potenziale escalation con conseguenze devastanti per le persone su entrambi i lati della Linea blu".

Non sono mancati, anche nelle ultime ore, i lanci di razzi dal territorio libanese al nord di Israele e la risposta dell'Idf dall'altra. E nel timore di un aggravarsi della situazione tra i due Paesi, la Germania ha esortato i suoi cittadini a lasciare "il più rapidamente possibile" il Libano. Intanto continuano gli attacchi degli Houthi yemeniti contro le navi commerciali in transito nel Mar Rosso, l'ultimo contro un cargo diretto in Israele nello stretto di Bab el-Mandeb. "Qualsiasi attacco degli Usa non passerà senza una risposta o una punizione", ha rivendicato il portavoce del gruppo filo-iraniano.

La Coalizione occidentale anti-Houthi ha condannato gli attacchi "illegali", chiedendo "il rilascio delle navi de gli equipaggi". "Gli Houthi si assumeranno la responsabilità delle conseguenze qualora dovessero continuare a minacciare vite umane, l'economia globale e il libero flusso del commercio", hanno avvertito i governi della coalizione di cui fa parte anche l'Italia.