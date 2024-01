Kiev, Mosca bombarda deliberatamente le aree residenziali

"Purtroppo, quattro persone sono morte. Al momento sono stati segnalati 92 feriti. Si stanno affrontando le conseguenze di un altro attacco russo. Tutti i servizi di soccorso sono all'opera. Dal 31 dicembre, i russi disumani hanno già utilizzato circa 170 Shahed e decine di missili di diverso tipo. La stragrande maggioranza di essi era diretta contro obiettivi civili", ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su Telegram dopo l'attacco russo della mattina. "Sono grato a tutti i nostri partner che contribuiscono a rafforzare lo scudo aereo. Lo Stato terrorista deve subire le conseguenze di ciò che sta facendo",ha aggiunto.

Almeno una persona è rimasta uccisa a Kiev che nella mattinata è stata colpita da un nuovo raid russo. Lo riferisce il sindaco della capitale ucraina, Vitali Klitschko. Sono circa 250mila le persone rimaste senza elettricità a Kiev e dintorni in seguito agli attacchi, secondo quanto comunicato dal principale operatore energetico del Paese, Ukrenergo.

Sono sedici i feriti a Kiev in seguito all'attacco missilistico russo della mattina, in alcuni quartieri della capitale mancano sia la corrente elettrica che l'acqua, ha scritto il sindaco Vitali Klitschko su Telegram. Intanto nella regione orientale di Kharkiv è salito a oltre 40 il numero dei feriti per le esplosioni. Una donna è morta, ha detto il governatore Oleg Synegubov. I missili hanno colpito aree residenziali ed edifici commerciali.

La Polonia invia jet F-16 al confine dopo gli attacchi russi all'Ucraina. E ha dichiarato di aver inviato quattro caccia F-16 al confine orientale per proteggere il proprio spazio aereo dopo una raffica di attacchi missilistici russi sulla vicina Ucraina. "Per garantire la sicurezza dello spazio aereo polacco, sono entrate in azione due coppie di caccia F-16 e un'aerocisterna alleata", ha dichiarato l'esercito polacco in un comunicato.

La deputata del Parlamento ucraino Kira Rudik ha postato su X le foto del suo appartamento a Kiev colpito dagli attacchi russi del mattino in cui si vedono le finestre distrutte nell'attacco russo di questa mattina e le macerie dietro l'albero di Natale. "La mia casa è ora parzialmente in macerie. Non ho più finestre su un lato. Ho lievi ferite, ma sono viva. Gli incendi sono ovunque. Russia, pagherai", ha scritto.

Forti esplosioni hanno fatto tremare i palazzi a Kiev, anche nel centro della capitale e la corrente elettrica é saltata in diverse zone della città, per il momento ci sono tre feriti, ha scritto su Telegram il sindaco Vitali Klitschko. L'antiaerea è entrata in azione sia a Kiev che nelle aree circostanti, frammenti si missili sono caduti sui condomini. Secondo l'Aeronautica militare l'esercito russo sta lanciando missili Kinzhal. Colpita anche la regione orientale di Kharkiv, ha riferito il governatore Oleg Synegubov, in particolare alcune aree residenziali. L'aviazione ha registrato16 bombardieri strategici russi Tu-95MS in volo.

Il sindaco di Kiev Vitaly Klitschko ha riferito che un incendio scoppiato in un condominio del quartiere Solomiansky della capitale in seguito all'esplosione di un missile russo ha provocato dieci feriti.

Una forte esplosione ha danneggiato un'intera strada a Petropavlovka, nella regione della Russia sud-occidentale di Voronezh, a 150 chilometri dal confine con l'Ucraina. Lo riferisce il sito di notizie russo Baza. Gli abitanti del luogo hanno condiviso su Telegram un video del cratere causato dalla deflagrazione. Per il momento non ci sono state dichiarazioni ufficiali, nè informazioni su eventuali feriti o vittime.

Diversi missili stanno volando verso Kiev, ha detto stamattina l'aeronautica ucraina poco dopo che l'allerta antiaerea è stata emessa in tutto il Paese a causa della minaccia rappresentata da bombardieri russi attivi. "Kiev, restate nei rifugi: molti missili si stanno dirigendo verso di voi", ha comunicato l'esercito ucraino su Telegram.

L'esercito ucraino ha lanciato stanotte un allarme antiaereo a livello nazionale, avvertendo della minaccia di attacchi missilistici da parte dei cacciabombardieri russi. "Pericolo missilistico nelle aree in cui è attiva l'allerta aerea. Minaccia di lancio di missili da crociera da aerei Tu-95MS. Un totale di 16 bombardieri strategici è in volo", ha detto l'aeronautica militare ucraina su Telegram.

Esplosioni si sono verificate poche ore prima nella capitale Kiev e nella città meridionale di Mykolaiv, con l'aeronautica impegnata contro attacchi di droni russi. La caduta di detriti ha causato incendi.



Kiev, Mosca bombarda deliberatamente le aree residenziali

Il ministro della Difesa ucraino ha affermato che Mosca sta "deliberatamente" prendendo di mira le aree residenziali dopo la pioggia di missili russi, quasi 100, che hanno colpito il Paese uccidendo almeno cinque persone. "Lo Stato terrorista sta deliberatamente prendendo di mira le infrastrutture critiche e i quartieri residenziali", ha scritto sui social media il ministro della Difesa Rustem Umerov, definendo la raffica di missili un "attacco molto pericoloso che ha ucciso e ferito persone innocenti".

Kuleba chiede agli alleati sistemi di difesa e missili

Il ministro degli esteri ucraino Dmytro Kuleba ha chiesto agli alleati a fornire all'Ucraina più sistemi di difesa aerea e missili a poche ore dall'ultimo devastante attacco russo sull'Ucraina. Lo riferisce Rbc-Ukraine ha chiesto ai Paesi partner di accelerare la fornitura all'Ucraina di ulteriori sistemi di difesa aerea, droni da combattimento e missili a lungo raggio con una gittata di oltre 300 chilometri. Il ministro chiede inoltre il trasferimento dei beni russi congelati per le necessità del nostro Paese e la cessazione dei contatti con i diplomatici russi.

