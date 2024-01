Aereo di linea in fiamme ad aeroporto di Tokyo. Evacuati i 367 passeggeri, 5 dispersi

Un aereo di linea della Japan Airlines è in fiamme all'aeroporto cittadino di Tokyo Haneda, riferisce l'emittente pubblica Nhk che cita un possibile contatto accidentale con un aeromobile delle forze di Autodifesa. Sono stati tutti evacuati i 367 passeggeri dell'aereo in fiamme all'aeroporto di Tokyo Haneda, della Japan Airlines. Lo ha reso noto la tv giapponese Nhk. Si contano invece cinque dispersi nella collisione fra due velivoli sulla pista dell'aeroporto Haneda a Tokyo. Si tratta di tutti i passeggeri che si trovavano a bordo dell'aereo della Guardia Costiera al momento della collisione con l'aereo di linea adesso in fiamme.

La Japan Airlines (Jal) ha riferito che il velivolo sulla pista dello scalo di Haneda è il l volo 516 con circa 400 passeggeri a bordo, proveniente dal New Chitose Airport, nella prefettura di Hokkaido. In fase di atterraggio si è verificata una collisione con un aereo della Guardia costiera presente sulla pista e tutti i passeggeri, assieme al personale di bordo - riferisce ancora Jal - sono riusciti a mettersi in salvo. Non si conosce invece ancora la sorte delle cinque persone a bordo del volo della Guardia costiera.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA