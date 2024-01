Esercito Israele, combattimenti a Gaza per tutto il 2024

.L'esercito israeliano pensa che sara' impegnato in combattimenti per l'intero 2024: lo ha detto il portavoce militare Daniel Hagari. "Gli obiettivi della guerra - ha dichiarato - comportano combattimenti prolungati e noi ci organizziamo adeguatamente. Dobbiamo gestire la distribuzione delle forze sul terreno in maniera complessa, con particolare riferimento alle unita' dei riservisti e alle necessita' della economia". "Unita' di riservisti torneranno a casa questa settimana, sapendo che la guerra continua e che avremo ancora bisogno di loro nel 2024", ha affermato.

Video Gaza, un'incursione dell'Esercito israeliano ripresa dalle bodycam

Un comandante militare di primo piano di Hamas è stato ucciso oggi a Deir el-Balah, nel settore meridionale della Striscia di Gaza, da un aereo da combattimento israeliano dopo che il suo nascondiglio era stato localizzato dall'intelligence. Lo ha reso noto il portavoce militare secondo cui si tratta di Adel Masmah, comandante locale della unità di elite di Hamas 'Nukbe'. Il 7 ottobre, secondo il portavoce militare, comandò di persona la cruenta incursione nel kibbutz Kissufim ed invio' due altre unità contro i vicini kibbutz di Beeri e Nirim









