Israele, 'feroci combattimenti in corso in tutta Gaza'

Feroci combattimenti sono in corso questa mattina a Gaza tra l'esercito israeliano e i terroristi di Hamas, riferisce l'Aeronautica militare israeliana su X. I combattimenti, scrive il Times of Israel, si stanno svolgendo in tutta la Striscia. L'Idf (le forze di difesa israeliane) ha reso noto di aver distrutto ieri due edifici militari di Hamas nella città settentrionale di Beit Lahia. Attaccati diversi obiettivi del gruppo terroristico nel nord e nel centro di Gaza, come riporta Walla. Alcune ore prima, l'aviazione israeliana e le truppe di terra hanno attaccato obiettivi nella città meridionale di Khan Yunis.



Israele, 'ieri uccisi decine di terroristi a Gaza City'

Le truppe di terra israeliane, appoggiate dalle forze aeree, hanno ucciso ieri "decine di terroristi" a Gaza City, inclusi 15 colpiti dall'Aeronautica militare: lo hanno reso noto questa mattina su Telegram le Forze di difesa israeliane (Idf).

Le truppe di terra hanno eliminato anche una cellula terroristica nel rione di Shejaiya di Gaza City, insieme ad un "terrorista armato di lanciagranate". Inoltre, nel nord della Striscia - a Beit Lahia - sono stati smantellati due complessi militari di Hamas dove le truppe israeliane avevano localizzato numerose armi, ordigni esplosivi, equipaggiamenti militari e dispositivi di comunicazione. Sempre nella zona di Beit Lahia, conclude il comunicato, sono stati uccisi altri due "terroristi".

Cisgiordania: Al Jazeera, 14 arresti in raid Israele a campo profughi

L'emittente araba Al Jazeera riferisce che all'alba di oggi le forze israeliane hanno compiuto un raid in Cisgiordania arrestando 14 palestinesi del campo profughi di Jalazone, a nord di Ramallah.

Israele, 80% razzi lanciati ieri da Hezbollah caduti in Libano

L'80% dei razzi lanciati ieri dal gruppo terroristico Hezbollah contro Israele sono caduti in Libano. Lo scrive su X il portavoce in lingua araba dell'esercito israeliano, Avichay Adraee. "Hezbollah continua a utilizzare i civili libanesi come ostaggi sostenendo Hamas. In risposta agli attacchi, l'esercito colpisce le postazioni di Hezbollah", ha dichiarato.

