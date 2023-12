L'Osa denuncia la persecuzione di Maduro contro gli oppositori

La Commissione interamericana per i diritti umani (Cidh) ha criticato i procedimenti penali lanciati contro leader e dirigenti dell'opposizione in Venezuela. In un comunicato, la Commissione afferma che i mandati di arresto annunciati questo mese dalla Procura generale contro 14 persone, tra cui tre leader dell'opposizione e membri del gruppo di lavoro della candidata alla presidenza María Corina Machado, fanno parte di "un modello di persecuzione volto a scoraggiare la partecipazione politica" degli anti-chavisti.

La Cidh, organo che appartiene all'Organizzazione degli Stati americani (Osa) ha segnalato anche il caso di Roberto Abdul, presidente della ong Sumate, dedita alla promozione dei diritti politici e della partecipazione alle elezioni, detenuto e in seguito rilasciato il 20 dicembre, dopo 14 giorni di carcere.

Le 14 persone incriminate (di cui dieci si trovano esiliate all'estero) sono state accusate dalla procura venezuelana di "tradimento della patria, cospirazione, riciclaggio di denaro e associazione a delinquere", in un presunto complotto contro il referendum del 3 dicembre sulla disputa territoriale con la Guyana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA