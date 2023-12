La Tour Eiffel chiusa per sciopero nel giorno dell'anniversario

La Tour Eiffel, simbolo della città di Parigi e uno dei monumenti più visitati al mondo, oggi resterà chiusa al pubblico a causa di uno sciopero dei suoi dipendenti. Lo ha annunciato Sete, la società che gestisce il sito. I dipendenti hanno deciso lo sciopero di un giorno in occasione del 100esimo anniversario della morte dell'ingegnere Gustave Eiffel "per denunciare l'attuale gestione, che sta portando Sete dritta su un muro", ha dichiarato il sindacato Cgt in un comunicato stampa.

