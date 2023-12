Almeno 33 dispersi nell'attacco ucraino alla nave russa Novocherkassk

Almeno 33 marinai risultano dispersi dopo che nella notte di ieri l'esercito ucraino ha colpito la grande nave da sbarco Novocherkassk, nel porto di Feodosia, nella penisola di Crimea annessa nel 2014 dalla Russia. Lo riportano alcuni media russi indipendenti come Astra e Agents.media, citando un marinaio a bordo. Secondo Astra, al momento dell'attacco sulla nave si trovavano 77 marinai, ma altre fonti riportano un numero più alto. Oltre ai dispersi, 19 marinai sono rimasti feriti. Secondo Agents.media, almeno due ufficiali potevano trovarsi sulla nave al momento dell'attacco.

Un "massiccio bombardamento" notturno russo sulla città di Kherson, capoluogo dell'omonima provincia nel sud del dell'Ucraina, ha provocato la morte di almeno una persona - un agente di polizia - e il ferimento di altre 4 vicino alla stazione ferroviaria, dove si era radunata una folla di 140 civili che attendevano di essere evacuati dalla città, pesantemente esposta alla guerra. Lo ha affermato il ministro degli Interni, Igor Klymenko. "Kherson la sera; circa 140 civili attendono alla stazione il treno per l'evacuazione: questo è il momento in cui il nemico ha iniziato il massiccio bombardamento della città", ha detto su Telegram.

Intanto è salito a due il bilancio delle vittime dell'attacco compiuto dai russi nella notte con droni kamikaze 'Shahed' su un sobborgo della città ucraina di Odessa, sul Mar Nero. Lo ha dichiarato Oleg Kiper, capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa, come riporta Ukrinform. "Una persona è morta sul posto. Un uomo che è stato portato in ospedale in gravi condizioni è morto", si legge nel rapporto. Aumenta anche il numero di feriti, che passa da tre a quattro. Kiper ha riferito che c'è anche "un adolescente di 17 anni" che "rimane in ospedale".



