In Afghanistan, a Kabul, mega cerimonia di nozze collettiva

Si è svolta oggi a Kabul una mega cerimonia di nozze collettiva per cinquanta coppie, una pratica in crescita per ridurre i costi astronomici dei matrimoni tradizionali nel paese sempre più povero. Le coppie si sono unite in matrimonio in una delle decine di sfarzose sale per matrimoni di Kabul, ma la cerimonia in sé è stata piuttosto austera. Dal ritorno dei talebani nell'agosto del 2021, i matrimoni sono diventati un evento di basso profilo, con balli e musica vietati dopo che le autorità hanno ritenuto tali attività non islamiche. Davanti alla sala matrimoni City Star, vicino all'aeroporto, un centinaio di uomini con il turbante e vestiti con il tradizionale 'shalwar kameez' chiacchieravano in gruppo - non era presente nemmeno una donna. Hanno decorato le auto degli sposi con nastri verdi e rose rosse di plastica a formare cuori.

Roohullah Rezayi, 18 anni, che partirà con la moglie tra poche ore, ha dichiarato all'AFP di non potersi permettere un matrimonio non collettivo. "Un matrimonio tradizionale ci sarebbe costato almeno 200.000-250.000 afghani (2.800-3.600 dollari), così spendiamo circa 10.000-15.000 afghani", ha detto.

Il giovane, appartenente alla minoranza sciita Hazara e proveniente dalla provincia di Ghor, guadagna appena 350 afghani al giorno facendo lavori saltuari. "Abbiamo invitato 35 persone delle nostre due famiglie, altrimenti sarebbero state 300 o 400", ha detto lo sposo, con un fiore di plastica nel taschino del gilet.

Le donazioni a ogni coppia da parte della Fondazione Selab, che ha organizzato l'evento, equivalgono a 1.600 dollari, una cifra enorme in uno dei Paesi più poveri del mondo. Inoltre, i due sposi riceveranno una torta, un kit contenente dentifricio, shampoo e crema idratante, nonché un tappeto, una coperta e alcuni elettrodomestici per iniziare la vita matrimoniale.





